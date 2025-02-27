أسواق النجف تنبض بالحياة: استعدادات رمضان وسط الأزمات المالية

يستعد سكان لاستقبال شهر رمضان على الرغم من التحديات المالية الصعبة الّتي تواجه الاسر ذات الدخل المحدود. وتشهد أسواق نشاطًا ملحوظًا، رغم الظروف الصعبة والأعباء الإضافية التي أثرت على ميزانيات الأسر، ممّا دفعها لتقليل نفقاتها مؤخرًا.فكيف يستعد المواطنون للشهر الفضيل رغم التحديات؟ تابعوا التقرير!