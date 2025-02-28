مفاجأة في مجمع الإمام الكاظم: مستثمر يطالب بإزالة المنازل!

بسبب الاستثمار.. 5 آلاف عائلة مهددة بالازالة والتهجير في مجمع الامام ببغداد.

تفاجأ ساكنو مجمع الامام في بدخول مستثمر لمنطقتهم وتبليغهم بازالة منازلهم، كونه اشترى الأرض من الحكومة حسب ادعائه.. مراسل والتفاصيل في هذا التقرير.