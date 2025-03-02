مع بداية رمضان.. حملة لمراقبة الأسعار في واسط تكشف عن مخالفات جسيمة

مع بداية شهرِ رمضان، حملةٌ مشتركة تقومُ بها والرقابة الصحية، في محافظة واسط، لمتابعة أسعارِ المواد الغذائية ومحال القصابينوالتي كشفت عن وجود لحوم منتهية الصلاحية وإعتقــ.ال أصحاب المحال المخالفين للشروط الصحية.إليكم ما كشفه مدير الثروة الحيوانية لـ في هذا التقرير!