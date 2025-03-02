حملات رقابية في كربلاء: حماية المستهلكين خلال موسم التسوق الرمضاني

يشهدُ في محافظة اقبالا كبيرا على شراء المواد الغدائية والمستلزمات الخاصة في هذا الشهرِ الفضيل. ورغم الراقبة المكثفة الّتي تخضع لها الاسواق من الجهات المعنية، إلّا أنّ المخاوف الشعبية تتزايد خصوصًا من ارتفاع الاسعار في بعض المواد .ماذا قال المواطنون لكادر السومرية؟