أزمة النفط في صلاح الدين: المواطنون يواجهون برد الشتاء بأسعار السوق السوداء

بألف دينار يضطر المواطن في لشراء لتر واحد من النفط في السوداء لتجاوز موجة البرد التي ترافقت مع ازدياد انقطاع التيار الكهربائي ما فاقم من معاناتِهم.مواطنون يناشدون عبر السومرية، ماذا قالوا؟