كركوك في رمضان: أطباق تقرب القلوب وزيارات تُعزز العلاقات!

تُعتبر الزيارات بين الجيران والأقارب وتبادل أطباق الإفطار من العادات المهمة لأهالي خلال شهر رمضان. وفي هذا الشهر الفضيل، تشهد أسواق إقبالًا كبيرًا لشراء مستلزمات الصيام، ورغم التحديات الاقتصادية، يستمر الكركوكيون في الحفاظ على تقاليدهم.مواطنون يكشفون للسومرية عن استعداداتهم!