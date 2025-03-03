رمضان في ميسان: أجواء من الألفة والمشاركة على مائدة الإفطار!

يشهد سوق العمارة حركة ملحوظة مع استعداد العائلات لشهر رمضان. ورغم تغير الحياة، تبقى العادات الرمضانية قائمة، مثل تجمع العائلات وتبادل الطعام لتفي رونقها على هذا الشهر الفضيل. حيث تمثل الاستعدادات للتسوق تكيفًا مع العصر، بينما تظل العادات رمزًا لهوية المجتمعات الإسلامية.التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!