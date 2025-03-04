تجار أهداف لأطماع الاستثمار... بلدية النجف تحيل الحي الصناعي للاستثمار

أعرب اصحاب المحال بالحي الصناعي في مدينة استغرابهم للاسباب التي دفعت بلدية الى الموافقة على منح هذا الحي للاستثمار وتشريد مئات العاملين في هذا المكان.أصحاب المحال يتحدثون إلى في هذا التقرير ويوجهون انتقاداتهم للبلدية!