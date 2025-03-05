مشروع "حي الاعلام" ينضم إلى قائمة "المشاريع المتلكئة"!

استنكر سكان حي الإعلام في تصرفات الشركة المسؤولة عن مشروع الخدمات، حيث هدّمت الأرصفة وغادرت دون توضيح الأسباب، ليُضاف المشروع إلى قائمة المشاريع المتلكئة. ووسط كلّ هذه والاهمال لم تحرّك الجهات الحكومية ساكنًا مما أثار الكثير من التساؤلات حول فعالية الجهات الخدمية.إليكم ما قاله سكان المنطقة لكادر في هذا التقرير!