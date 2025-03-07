ليالي رمضان في النجف... كيف يحييها أهلها؟

ما ان يحلٌ شهرُ رمضان حتى يبدأَ أهالي بالتوافدِ على المدينةِ القديمةِ لإحياءِ الليالي عند مرقدِ عليه السلام في طقسٍ ثابتٍ يمارسونه منذ القدم.كيف وصف النجفيون أجواء خلال هذا الشهر الفضيل؟ شاهدوا هذا التقرير منن السومرية!