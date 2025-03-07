الطائرات الورقية بكربلاء في شهر رمضان.. تقليد شعبي مميز!

.. تراث رمضاني.. الطائرات الورقية ارث كربلائي ينشط في شهر رمضان









ينشط تقليد الطائرات الورقية في شهر رمضان في محافظةِ كربلاءْ إذ له تاريخٌ شعبيٌ مميزٌ. فيواظبُ الكربلائيون أطفالاً وبالغين لاقتناءِ هذه الطائراتِ لأجلِ اللعبِ بها.



ما سر هذا التقليد؟ تابعوا هذا االتقرير من السومرية!