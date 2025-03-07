استعدادات محافظة واسط لمواجهة السيول

استعداداتٌ حكوميةٌ مشتركةٌ في محافظةِ مع وزارة الموارد المائية، من أجل تهيئة خطة طارئة لأي سيول قادمة، مع أخذ الأحتياطات الكاملة للحفاظ على ارواح المواطنين، والإستفادة من هذه المياه.إليكم ما كشفه محافظة للسومرية.