خدمات متردية... أحياء الأنبار تغرق بمياه الأمطار!

أدى تلكؤ المشاريع البلدية في محافظة إلى غرق احياء بمياه الأمطار، ما كشف عن الواقعَ المتردي للخدمات. أهالي منطقةِ الزراعةِ القريبةِ من أحدِ المجمعاتِ السكنيةِ الفارهةِ بمحافظةِ يشكون للسومرية من تردي الواقعِ الخدمي والبلدي لمنطقتِهم والتي ظهرت شبهَ منكوبةٍ بعد موجةِ الأمطارِ التي تعرضت لها.تابعوا ما قاله السكان في هذا التقرير من #السومرية!