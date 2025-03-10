السيول تحاصر العوائل غرب كربلاء!

قرى وبلداتٌ في غربِ محافظةِ اجتاحتها موجاتُ سيولٍ قادمةٍ عبر الحدودِ تسببت بمحاصرةِ عددٍ من العوائلِ داخل منازلِها ما اضطر فرقَ الدفاعِ المدني للتدخلِ لاجلِ فتحِ الطرقِ واخلاءِ المواطنين.مسؤولون ومعنيون في هذا الشأن يتحدثون في هذا التقرير من السومرية!