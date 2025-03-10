جسر الفتحة يعيد ربط صلاح الدين بكركوك

يستعيد اهالي وكركوك بعد سنوات من التلكؤ والمعاناة الفتحة الرابط ما بين المحافظتين والذي دمره دا-عـ.ش قبل سنوات.مواطنون يعبرون عن امتنانهم ومدى سرورهم بهذه الخطوة. إليكم هذا التقرير من السومرية!