جهود ذاتية... وجبات افطار تقدم للصائمين على مدار 20 عاما في الكاظمية!

اجواء رمضان ... السفرة الرمضانية في .. وجبات افطار تقدم للصائمين على مدار 20 عاما





منذ اول يوم وحتى نهاية الشهر , تستمر السفرة الرمضانية في بتقديم وجبات الافطار للصائمين الوافدين من مختلف المحافظات, والتي تعد بجهود ذاتية من قبل ابناء المدينة