لماذا استثنى ترامب العراق من قرار حظر السفر الجديد؟‎

وكان قد اصدر في ولايته الأولى عام 2017 حظرا وتقييدا للسفر على مواطني 13 دولة كان واحدا منها.ووضع حينها في قائمة الحظر الصفراء التي تعطي مهلة لحين تصحيح الإجراءات المتعلقة بزيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات.الامر الذي اثار ضجة واسعة حينها لتضطر الإدارة الامريكية حينها الى حذف أساسا من قائمة الحظر.وقالت الإدارة الامريكية في وقتها ان حذف من القائمة جاء لأن الأخير فرض إجراءات فحص جديدة، مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر بالاضافة الى تعاونه مع في سبيل مكافحة متشددي تنظيم .وتضم قائمة الحظر الحمراء احدى عشرة دولة، يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من الدخول إلى ، ابرزها ، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، واليمن.اما البرتقالية، فتضم عشر دول، ستواجه قيودا مشددة على السفر، لكنها لن تُمنع بشكل كامل ابرزها روسيا والباكستان وجنوب السودان وتركمانستان.اما القائمة الصفراء فتضم اثنتين وعشرين دولة وهذه الدول سيتم منحها ستين يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلا ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى.وعدم ورود اسم في أي من هذه القوائم الثلاث يعطي مؤشرات باستقرار الاوضاع سيما مايتعلق بعلاقاته مع واشنطنويمكن أن تكون لهذا التحول الايجابي في علاقات