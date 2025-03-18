متنفذون يستولون على المناطق الترفيهية في الرمادي

تمتاز بمناطقَ ترفيهيةٍ طبيعيةٍ تلجأُ لها العوائلُ في المناسباتِ وامسياتِ رمضان. استيلاءُ المتنفذين على العديدِ من المناطقِ ِ الترفيهيةِ والمساحاتِ الخضراءِ في المدينةِ بحججِ الاستثمارِ عبر الضغطِ والترهيبِ لدوائرِ البلديةِ في محافظةِ تسبب بحرمان السكان من الالتمتعييِ التمتع بأمسياتِ رمضانِ التي اعتادوا على قضائِها بأماكنَ لم تعدْ موجودةً الآن.مواطنون يشكون عبر ، ويطالبون المعنيين بحماية هذه الأماكن من المتنفذين!