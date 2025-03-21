مبادرة من حكومة كركوك... حراك لتعزيز التعايش السلمي بين المكونات

ندوات لتعزيز السلم... باشراك الجامعات والمنظمات.. حراك لتعزيز التعايش السلمي بين المكونات





تسعى الحكومة المحلية في بالتعاون مع الجامعات والمنظمات الى ترسيخ قيم التعايش السلمي والابتعاد عن لغة العنف التي تسببت بها سنوات الارهاب وذلك من خلال اقامة الندوات الحوارية التي تهتم بهذا الجانب.