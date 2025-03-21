مشاريع شبابية بكلف صغيرة في ظل بعد غياب فرص العمل

مشاريع شبابية بكلف صغيرة... بعد غياب الفرص في القطاع الحكومي.. شباب يلجؤون الى مشاريع خاصة بهم





توجهَ العديدُ من الشبابِ الى القطاعِ الخاصِ عبر انشاءِ مشاريعَ صغيرةٍ تساعدُهم على الدخولِ في سوقِ العملِ بعد سنواتٍ من انتظارِ الوظيفةِ الحكوميةِ التي بات الحصولُ عليها شبه مستحيل.

ماذا قال خبراء اقتصاديون لكادر في هذا التقرير؟