المتجاوزون في سامراء يروجون معاملات استملاك اراضي البلدية

باشرت بلدية مدينةِ سامراءْ بترويجِ معاملاتِ تمليكِ المتجاوزين على اراضي البلديةِ ضمن رقعةِ التخطيطِ العمراني للمدينة.المتجاوزون اكدوا أن هذه الخطوة َ تمثلُ إنصافًا لشريحةٍ كبيرةٍ ، حيث يُقدّرُ عددُ التجاوزاتِ في سامراءْ بنحوِ أربعةِ آلافِ منزل ٍ على الأراضي السكنيةِ.تابعوا هذا التقرير من السومرية!