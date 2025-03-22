بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وموجة الاحتجاجات.. تركيا أمام منعطف جديد

عمليةُ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول اغلو وما أثارته من احتجاجاتٍ شعبيةٍ يضعُ أمام منعطفٍ جديد سيما مع التأثيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الجارة الشمالية خلال الساعات الماضية وسط استبعاد ان تكون هناك تداعياتٌ دوليةٌ او إقليميةٌ لما يحدث.التفاصيل في هذا التقرير من .