مضيف تراثي يمنع استخدام الهاتف والمخالف يُعاقب‎

في مضيفٍ تراثي من القصب والبردي، يجتمع شيوخ وشباب أهالي قرى قضاء ليتسامروا في ليالي رمضان بلا هواتف ولا مواقع تواصل اجتماعي.. هل تؤيد منع استخدام الهاتف للحفاظ على الأجواء التقليدية؟شاهد هذا التقرير من .