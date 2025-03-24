تعرفوا على عادات الصم والبكم بشهر رمضان في كركوك .. لقاءات مؤثرة وحكايات مدهشة!‎

لقاءات الصم والبكم في لا تقتصر فقط على المشاركة في أمسيات رمضان مع اقرانهم من ذوي الهمم انما يشاركون بعضهم في مناسباتهم حيث يتبادلون الزيارات مع بعضهم البعض من محافظات أخرى