مكاتب وشركات غير شرعية... اقتصاد كربلاء بخطر بسبب العمالة الأجنبية

أزمة المكاتب والشركات غير في تتفاقم، مما يتطلّب تدخلاً فورياً من قبل السلطات، للسيطرة على التدفق الكبير للعمالة التي تغزو سوق العمل في المحافظةاستمعوا الى ما قاله أهالي للسومرية