بالفيديو: مدخل ديوانية - نجف يتسبب بزحام مروري خانق مع اقتراب العيد

تأهيل مدخل ديوانية - نجف مع قرب العيد أحدث زخماً كبيراً، حيث يعتبر هذا الطريق محوريا تمر عبره جميع المحافظات الجنوبية متجهةً نحو المدن ، عدم وجود طريق بديل زاد من الازدحام، مما أثر سلباً على حركة المرور.وليس ببعيد عن مدخل المحافظة تهدم الشافعية الذي لم يتم إصلاحه منذ أكثر من أربعة أشهر مما اسهم في تفاقم الازمة، ويشكل مثالا لغياب التخطيط بشكل جيد للمشاريع، مما زاد من معاناة المواطنين.