فرحة قانون العفو العام غصة لدى ذوي المسجونين في صلاح الدين!

مع اقرار العام ارتفعت اتعاب المحامين الى نسب يعجز العديد من ذوي المسجونين بتأمينها، لتكون فرحة القانون غصة تنتظر تدخل من المحامينإليكم ما قاله أهل المسجونين للسومرية في هذا التقرير