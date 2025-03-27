بعد مراحل علاج ناجحة.. إفطار مركز مدمني المخدرات وعوائلهم في بغداد

لقاءات مؤثرة للعائلات مع ذويهم الذين يتعالجون من الإدمان، إذ اقام مركزُ تأهيل ِ مدمني ومتعاطي مأدبةَ إفطار ٍ للنزلاءِوعوائلهم، بعد ان اجتازوا مراحل متعددة من العلاج،شاهدوا هذا التقرير من