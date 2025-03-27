اعتداء على أستاذ جامعي في واسط.. هل كشفت الأسباب؟

استاذ جامعي بمحافظة تعرض للاعتداء من قبل مجهولين خلال ذهابه للتسوق في وضح ، فيما كشف ذووه بأن هذا الاعتداء لم يكن الأول، والاسباب لا تزال مجهولةتابعوا تصريحات أهل الضحية في هذا التقرير من