مجمعات ترفيهية تتحول الى استثمارية... متنفذون وساسة ينقضون على أنفاس المواطنين

تثير محاولات تحويل مشروع استثماري ترفيهي إلى مشروع سكني على شكوكًا كبيرة وتساؤلات لدى المواطنين حول الأهداف الحقيقية للمشروع. حيث أعرب العديد من سكان المدينة عن مخاوفهم من أن يكون وراء هذا التحول مخطط يخدم مصالح جهات وأشخاص متنفذين، بدلاً من تحقيق الفائدة العامة التي كان يُفترض أن يقدمها المشروع.ماذا قال المراقبون لكادر في هذا التقرير؟