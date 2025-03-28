مجازر عشوائية في صلاح الدين... الذبح مستمر رغم التحذيرات من انتشار الحمى القلاعية

.. ملف ... ظاهرة الذبح العشوائي على اوجها في نتيجة اغلاق المجزرة الرسمية



على الرغم من التحذيرات وانتشار مرض الحمى القلاعية في اكثر من منطقة تستمر ظاهر الجزر العشوائي خارج المجازر الرسمية وفي تستشري الظاهرة نتيجة اغلاق المجزرة الحكومية.