مقرات حكومية مهددة بالاندثار في ميسان

... توقف العمل فيها منذ سنوات... تلكؤ تنفيذ مشاريع المقرات الحكومية يجعلها عرضة للاندثار





خصصت مبالغ بالمليارات لبناء مبان حكومية حيث بدأ العمل ببنائها قبل اكثر من عشر سنوات إلا أنها تركت دون ان تكتمل لتكون عرضة للاندثار.