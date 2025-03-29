أسواق كربلاء تتألق قبيل عيد الفطر: إقبال كبير وحركة نشطة

تزامنًا مع قرب عيد ، يشهد السوق المحلي في إقبالًا كبيرًا على شراء الملابس ومستلزمات العيد وسط استقرار نسبي في الأسعار، مما حالةً من التوازن بين العرض والطلب.كيف يستعدّ المواطنون للعيد؟ التفاصيل في هذا التقرير من .