عيد الفطر في الأنبار: تسوق نشط وسط معاناة ذوي الدخل المحدود

مع اقتراب عيد بدأ الاهالي في الخروج الى الأسواق لغرض شراء الملابس الجديدة والتبضع استعداداً للاحتفال بهذه المناسبة الا أنّ الأسعار التي ارتفعت بشكل مفاجيء أثرت على القوة الشرائية لشريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود وهو ما يعني حرمان العديد من الأطفال فرحة شراء ملابس عيد جديدة.كاميرا نقلت معاناة ومطالب هؤلاء المواطنين.