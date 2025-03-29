مستقبل الطاقة في العراق نحو الاستقلالية أم الاستيراد؟

يواجه مفترق طرق حاسم في ملف الطاقة، حيث يمكن أن يحقّق النجاح في إنتاج الطاقة أو يستمر في الاعتماد على استيراد الغاز من دول أخرى. ومع ذلك، فإنّ جهود الإنتاج تواجه العديد من التحديات. وأشار تقرير بريطاني إلى أنّ يمتلك القدرة على تحقيق الاستقلالية في مجال الغاز والطاقة بحلول عام 2030، بشرط التغلب على هذه المعوقات.التفاصيل في هذا التقرير من .