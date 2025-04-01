معالجة الأمراض الاجتماعية... كلمة خطيب الجماعة أثناء صلاة العيد في كربلاء

ألقى خطيب الجماعة أثناء صلاة العيد في كلمة دعا فيها إلى ضرورة معالجة الأمراض الاجتماعية الخطرة التي تسعى إلى زرع التفرقة بينَ أفراد المجتمعما رأي المواطنين بهذه الدعوة؟ تابعوا التقرير من