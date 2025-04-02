اهالي الموصل يعودون لعاداتهم في عيد الفطر

ترتبط عادات اهالي مدينة في ايام العيد دائما بالطعام الذي تتميز به المدينة والمطاعم الشعبية التي تنتشر في اغلبها عند ساحلها الايمن.تابعوا أجواء العيد في هذا التقرير!إليكم ما قاله المواطنون للسومرية!