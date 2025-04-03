في واسط: الألعاب الشعبية تعيد البسمة للعائلات بعد الحوادث

شهدت ساحات ألعاب العيد التقليدية، في ، إقبالًا كبيرًا هذا العام بعد عزوفِ الاهالي عن الذهاب الى مدنِ الالعاب الجديدة خاصّة بعد الحوادث الاخيرة التي وقعت في العديدِ من هذه المدن.كاميرا نقلت مطاب الاهالي في هذا التقرير.