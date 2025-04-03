مطالبات بتحويل الزبير إلى محافظة: هل تكون الثروات حلًا للفقر والبطالة؟

حالة الفقر المدقع والبطالة وترهل النظام الصحي الذي تعاني منه مدينة دفعت بعض النواب وأهالي القضاء للمطالبة بترقيته إلى محافظة بعد جمع عشرات التواقيع.فهل يتمّ قبول الطلب؟التفاصيل في هذا التقرير من .