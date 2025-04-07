الأساتذة والمعلمون في بغداد يُضربون لحين تحقيق مطالبهم

الملاكات التعليمية.. اضراب لالاف المعلمين والمدرسين داخل مدارس لحين تحقيق المطالب.

تنتظر الملاكات التعليمية والتدريسية تعديل سلم الرواتب وتوزيع قطع الاراضي اضافة لتوفير ، كون غالبيتهم من اصحاب العقود والرواتب المتدنية التي لاتتعدى ثلاثمئة الف في الشهر، حيث شهدت اضراب الالاف من الملاكات التعليمية والتدريسية، التي طالبت بمنح الحقوق .