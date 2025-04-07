أزمة المياه في ميسان: خطر يهدد المحاصيل ويدفع السكان للبحث عن بدائل

تواجه مناطق واسعة في أزمة مائية متصاعدة، سببها انخفاض مناسيب المياه في نهري الميمونة والسلام، ما يهدّد الزراعة، ويدفع الكثيرين إلى البحث عن مصادر رزق بديلة.كاميرا نقلت معاناة الموطنين في هذا التقرير.