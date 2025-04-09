محلة "814" في الدورة.. لا خدمات ولا آليات إعمار

رغم حصول الموافقات الحكومية الرسمية لاعادة اعمارها، لا تزال محلة ثمانمئة واربعة عشر في منطقة الدورة تعاني من وضع خدمي مأساوي ، رغم سنوات من المناشدات التي انتهت على رفوف البلدية التي لم تحرك ساكنا حتى اللحظة.. مراسل والتفاصيل في هذا التقرير.