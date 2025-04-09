بالفيديو.. روائح كريهة ومياه لا تصلح للاستهلاك البشري في "ابي الخصيب"‎

رغم مرور سنوات على الوعود التي اطلقتها الحكومة المحلية باصلاح الواقع الخدمي خصوصا ما يتعلق بملف مياه الشرب بمحافظة لا تزال مناطق عديدة من هذه المحافظة تعاني من تلوث المياه الواصلة للمنازل.. وجهاء المنطقة يروون معاناتهم في هذا الفيديو من .