تحقيق بمنح موقع تل الصياغ الاثري للاستثمار.. فيديو

بعد التقرير الذي كشفت فيه عن منح وزير الثقافة اجازة لاستثمار تل الصياغ الاثري بمدينة الكوفة، وصل وفد آثاري الى المدينة للتحقيق باسباب منح هذا الموقع للاستثمار السكني.. شاهد ماذا قال مفتش آثار في هذا الفيديو.