تحذيرات من لجنة النفط والغاز: أسعار النفط قد تهبط إلى 50 دولارًا للبرميل!

مع هبوط أسعار النفط عالميًا، حذّرت والغاز النيابية من تراجعِ سعر البرميل الواحد لخمسين دولارا، وسط دعواتٍ لاتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الازمة المالية التي قد تلوح في الأفق.إليكم ما كشفه عضو والغاز للسومرية.