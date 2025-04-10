الشارع العراقي يتضامن مع المعلمين: لا لقمع المطالبات بالحقوق!

استنكر ، وبشدّة، ما تعرّضت له الكوادر التربوية، المطالبة بحقوقها،من اجراءات تعسفية وضرب مبرح واعتقال.كاميرا وثّقت ردود فعل المواطنين من جرّاء ما حصل في هذا التقرير.