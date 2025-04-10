شكاوى الفلاحين في الأنبار من ابراج الكهرباء

يعاني المزارعون في منطقة الجزيرِة بمحافظة من وجود ابراج داخل مزارعِهم والتي سقط عددٌ منها خلال العواصف الاخيرة ما يعيقُ عملَ هؤلاء المزارعين.استمعوا الى الشكاوى في هذا التقرير من .