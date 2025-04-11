دعوات لتطوير مناهج التعليم بما يعزز الوعي القانوني للمجتمع

غياب الثقافة القانونية نتيجة لتراكمات معقدة خللًا نظاميًا، وتقع مسؤولية نشرِ الوعي القانوني وأهميته لحماية الحقوق والحريات على الأكاديميين وذوي المهن القانونية، خاصة بعد فترات التسلط في وقتٍ سابقٍ والتي أضعفت دور القانون.أكاديميون يطالبون عبر بتطوير مناهج التعليم بما يعزز الوعي القانوني للمجتمع.