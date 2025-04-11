أمانة بغداد غير مهتمة... جسور المشاة مفقودة في العاصمة وعشرات الحوادث شهريا

جسور المشاة.. عشرات الحوادث شهريا بسبب السرعة المفرطة وعدم اهتمام أمانة بأماكن العبور.

تشهدُ شوارع عشرات الحوادث شهريًا بسبب السرعة المفرطة وعدم اهتمام أمانة بأماكن العبور، رغم المناشدات العديدة الّتي تستصرخ لانقاذ حياة المواطنين خاصة الاطفال منهم.

مواطنون يشكون عبر في هذا التقرير من الإهمال!