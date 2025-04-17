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قلعة "باش طابيا" التاريخية في خطر.. فيديو

بالفيديو

2025-04-17 | 05:28 2025-04-17T05:28:33+00:00
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قلعة "باش طابيا" التاريخية في خطر.. فيديو

المصدر:
السومرية
525 شوهد

الخطر يتهدد قلعة "باش طابيا" التاريخية ومطالبات بتدخل عاجل لانقاذها.

يتخوف اهالي مدينة الموصل من ان تؤدي عمليات اكساء الضفة اليمنى لنهر دجلة الى الاضرار بقلعة باش طابيا التاريخية التي تجاور نهر دجلة منذ القدم.. طالب سكان المدينة القديمة يعربون عن قلقهم في هذا التقرير من السومرية.
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