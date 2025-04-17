قلعة "باش طابيا" التاريخية في خطر.. فيديو

الخطر يتهدد "باش طابيا" التاريخية ومطالبات بتدخل عاجل لانقاذها.





يتخوف اهالي مدينة من ان تؤدي عمليات اكساء الضفة اليمنى لنهر الى الاضرار بقلعة باش طابيا التاريخية التي تجاور نهر دجلة منذ القدم.. طالب سكان يعربون عن قلقهم في هذا التقرير من .